Comisarul UE pentru Piata Interna, Thierry Breton, i-a transmis un avertisment lui Elon Musk, cu privire la preluarea de 44 de miliarde de dolari a Twitter. Comisarul i-a spus miliardarului ca va trebui sa joace dupa reguli, in urma unui tweet al lui Musk potrivit caruia "Pasarea a fost eliberata". Elon Musk a mai scris, […]