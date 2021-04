Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Mihai Tudose critica intr-o postare pe Facebook, Guvernul Cițu, pentru deciziile luate in privința pandemiei și economiei. Potrivit europarlamentarului ”exista o soluție foarte...

- Precizari importante in legatura cu inmormantarea persoanelor inregistrate drept "deces Covidldquo; au fost facute de Victor Opaschi, seful Secretariatului de Stat pentru Culte, citat de Antena 3.Potrivit acestor modificari, ce se vor aplica in perioada urmatoare, inainte de Paste, preotul va putea…

- Așa cum anunța saptamana trecuta premierul Florin Cițu dupa intalnirea cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane pe tema masurilor anti-Covid-19, se schimba regulile la inmormantarea romanilor uciși de noul coronavirus. Noile norme vor intra in vigoare inainte de Paște, a anuntat, duminica, la Antena…

- In urma intalnirii intre premierul Romaniei, Florin Cițu și reprezentanții cultelor, s-a hotarat ca bisericile sa ramana deschise in Noaptea de Inviere, astfel incat romanii sa poata participa la slujba, cu respectarea anumitor norme de protecție. Noi masuri urmeaza sa fie anunțate in perioada urmatoare.…

- Bisericile vor ramane deschise in Noaptea de Inviere, așadar romanii vor putea merge sa ia Lumina. In urma intalnirii dintre premierul Romaniei, Florin Cițu, și reprezentanții cultelor, s-a decis ca bisericile sa ramana deschise in Noaptea de Inviere, iar romanii pot participa la slujba, respectand…

- Premierul Romaniei a vorbit marți seara despre situația Romaniei, in contextul in care țara noastra se afla in fața valului trei al pandemiei. Florin Cițu a dat asigurari cu privire la restricțiile pe care romanii le-ar putea avea in perioada Sarbatorilor Pascale, facandu-le promisiuni solemne cetațenilor.…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni la Antena 3 ca nu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ar trebui sa-și dea demisia, ci șeful Guvernului, Florin Cițu, ar trebui sa-l remanieze. „Domn'e, ei sunt cu steagul, ei au premierul. Daca premierul e de la PNL el raspunde pentru ce fac toti…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculesc, a declarat ca nu i s-a cerut demisia nici de premierul Florin Citu, nici de de presedintele Klaus Iohannis. Demnitarul a explicat in interviu si disputele avut cu reprezentantii PNL, in frunte cu Emil Boc.