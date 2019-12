Cotidianul „Mesagerul de Covasna” intra intr-o noua etapa a activitații sale: incepand din anul 2020, ziarul va aparea doar in mediul online. Tehnologia este in continua dezvoltare. Internetul a devenit principalul mediu de informare și, așadar, va fi principalul loc in care ziarul „Mesagerul de Covasna” va putea fi citit. Horia Deliu, senior editor […] Articolul „Mesagerul de Covasna”, la an nou, o noua etapa a existenței sale apare prima data in Mesagerul de Covasna .