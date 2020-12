Mersul trenurilor pentru Tomis Expres, noul tren de categorie superioară introdus în România Incepand de duminica 13 noiembrie, a inceput sa circule Tomis Expres, un tren de pasageri care ofera servicii superioare de tip InterCity, cu o durata redusa de parcurs, confort sporit si cu un cost al calatoriei similar trenurilor InterRegio. Tomis Extres circula pe relația Brașov – București – Constanța și parcurge acest traseu in 4 ore și 10 minute. Potrivit CFR Calatori, Tomis Expres ajunge de la Brașov la București in 2 ore și 7 minute și are o singura oprire de un minut in Predeal. “Viteza maxima de circulatie a fost de 160 km/h, iar viteza medie de peste 100 km/h (comparabila cu cea a trenurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul Mers al Trenurilor pentru anul 2021 intra in vigoare din 13 decembrie. 1.200 trenuri vor circula zilnic, iar 42 vor face legatura dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni Noul Mers al trenurilor 2020-2021 intra in vigoare incepand de duminica, 13 decembrie, si va fi valabil pana la data de 11…

- CFR Calatori anunța introducerea primelor doua trenuri care vor circula in regim de Intercity. Acestea vor lega Brașov de Constanța și București de Suceava. Cele doua garnituri au fost numite Tomis Expres și Ștefan Cel Mare Expres și vor intra in circulație din 12 decembrie, scrie Digi 24. Trenurile…

- Cluj-Napoca și-a triplat fața de anul 2000 PIB-ul nominal ajustat la puterea de cumparare, având cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, între 2000-2017. Orașe precum Timișoara, București, Iași, Ploiești, Brașov, Constanța, Craiova…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- Coridorul Rin-Dunare (ramura nordica) strabate Romania de la vest spre est, intre Curtici si Constanta, pe traseul Curtici - Arad - Simeria - Coslariu - Sighisoara - Brasov - Bucuresti - Constanta, in lungime de circa 850 de kilometri, din care 565,8 km de cale ferata sunt modernizati la standarde…

- Coridorul Rin-Dunare (ramura nordica) strabate Romania de la vest spre est, intre Curtici si Constanta, pe traseul Curtici - Arad - Simeria - Coslariu - Sighisoara - Brasov - Bucuresti - Constanta, in lungime de circa 850 de kilometri, din care 565,8 km de cale ferata sunt modernizati la standarde europene,…

- Oficialii CFR SA au anunțat ca pe 565,8 km din sectorul romanesc al coridorului feroviar Rin – Dunare trenurile pot circula cu 120 km/h, in curand acestea putand ajunge chiar la 160 km/h. Conform CFR SA, pe coridorul Rin-Dunare (ramura nordica) care strabate Romania de la vest spre est, intre Curtici…

- Iohannis și Orban s-au plimbat din nou gratis Presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor, Lucian Bode au testat (inaugurat electoral) luni, 21 septembrie, trenul pe ruta Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda. Presedintele Iohannis a precizat…