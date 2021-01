CFR a anunțat ca 22 de trenuri de calatori care circula pe ruta București Nord-Aeroportul Internațional „Henri Coanda” vor fi anulate, in perioada 25 ianuarie-8 februarie, din cauza unor lucrari de sudura a șinelor și aparatelor de cale. Conform sursei citate, aceste lucrari se executa dupa darea in exploatare a liniei și dupa atingerea tonajului de stabilizare. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca, in perioada 25 ianuarie – 8 februarie, pe relatia Bucuresti Nord – Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti, antreprenorul va executa,…