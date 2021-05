Mersul trenurilor în Europa: S-a lansat cursa Viena – Amsterdam In mersul trenurilor din Europa a fost adaugata și ruta de noapte dintre Viena și Amsterdam. ​Olanda și Austria au lansat unul dintre trenurile de noapte cu cel mai lung parcurs european, cel care leaga Viena de Amsterdam, via Germania. Durata calatoriei este de 14 ore, iar biletul de tren costa 30 de euro. Trenul circula sub brandul Nightjet al companiei OBB din Austria. In total sunt șase vagoane de dormit și cușeta și patru vagoane clasa. Capacitatea totala a trenului este de 500 de pasageri. In total sunt 16 opriri intermediare, printre care Linz, Regensburg, aeroportul Frankfurt și gara Utrecht.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Olanda și Austria au lansat unul dintre trenurile de noapte cu cel mai lung parcurs european, cel care leaga Viena de Amsterdam, via Germania. Trenul face 14 ore și biletele costa de la 30 de euro. Trenurile de noapte au disparut treptat în ultimele doua decenii, însa încep sa reapara…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze.…

- Un nou centru de vaccinare anti – coronavirus va fi deschis la vama Nadlac. Cetațenii se pot imuniza chiar la ieșirea din țara. „Foarte mulți romani vin la Arad doar ca sa se vaccineze, stau și 2 – 3 zile. Am vaccinat la Arad și majoritatea romanilor din misiunile diplomatice din Europa. Sunt romani…

- Clientii comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea Europeana (UE) ai Microsoft vor putea sa proceseze si sa-si stocheze toate datele doar pe teritoriul comunitar, arata un comunicat al companiei. „Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate in afara UE, iar acest angajament se va…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Elvetienii au votat duminica, 7 martie, in favoarea interzicerii ascunderii fetei, un semnal impotriva islamului radical, potrivit sustinatorilor acestei initiative, considerata xenofoba si sexista de altii. In semn de raspuns, Rachid Nekkaz, 49 de ani, un om de afaceri franco-algerian, a anunțat ca…

- Franța a desființat aproape toate trenurile de noapte între 1995 și 2017, dar are un plan ambițios de a readuce pe șina câteva zeci, pâna în 2030. Din 16 aprilie reintra în circulație trenul Paris - Nisa care va face cam 12 ore pe cei 1.000 de km, iar de la final de an…