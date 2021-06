Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA anunța ca duminica se circula fara probleme pe toate magistralele feroviare, traficul desfașurandu-se in condiții speciale doar in Campina și intre stațiile Rastolița-Lunca Bradului, informeaza Mediafax. Potrivit unui comunicat al CFR SA, circulația feroviara este operaționala pe toate…

- Circulatia feroviara a fost afectata, sambata, in mai multe zone din țara, din cauza arborilor care au fost rupti de vantul puternic si care au avariat liniile de contact ale CFR. In aceste conditii, mai multe trenuri au fost oprite temporar, in statiile de pe traseu, pana la finalizarea reparatiilor.…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza ca sambata dimineata circulatia feroviara se desfasoara in conditii speciale pe anumite intervale de statii de pe raza Regionalei CF Brasov, unde se intervine pentru remedierea deranjamentelor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica…

- Gara din Lugoj și cladirile altor stații CF vor fi reabilitate in cadrul unui proiect de modernizare a tronsonului feroviar Caransebeș – Lugoj – Timișoara Est. Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a…

- Numarul de calatori care circula zilnic cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord a crescut la 600, de la 200 in urma cu doua luni, in conditiile in care traficul la Otopeni este de 10.000 de pasageri zilnic, a aratat luni seara ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „Trenul spre aeroport are o frecventa…

- O serie de lucrari de modernizare la infrastructura feroviara, pe raza regionalelor Brasov si Timisoara, sunt programate in perioada 2 - 19 iunie si, ca urmare, vor exista modificari temporare in circulatia trenurilor care tranziteaza aceste zone, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA,…

- CARAS-SEVERIN – Asta din cauza a 14 km de cale ferata cu probleme, intre Valisoara si Caransebes. Din fericire, pe acest tronson vor fi facute reparatii capitale! CFR Infrastructura a anuntat inceperea lucrarilor de reparatii capitale pe circa 14 km de cale ferata din zona Caransebes, magistrala 900…

- Circulatia trenurilor prin punctul feroviar din Balti a fost sistata incepand de vineri, pentru o perioada nedeterminata. Se intampla dupa ce peste 200 de angajați au intrat in greva nemulțumiți ca nu și-au mai primit salariile de cinci luni.