- CFR a anunțat sambata modificari in circulația trenurilor pe tronsonul Ramnicu Valcea – Lotru – Sibiu, din cauza lucrarilor la Autostrada Sibiu – Pitești. Aceste modificari vor fi in vigoare in perioada 8 iulie – 9 august. ”Incepand cu data de 08.07.2024, odata cu inchiderea temporara a circulatiei…

- Urmeaza lucrari de reparatii vara aceasta pe Transfagarasan, dar fara sa fie oprit traficul rutier, a anuntat vineri Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Asta e o chestiune care tin neaparat ca in aceasta vara sa fie facuta si anume lucrari pe Transfagarasan, absolut necesare, cele de vara.…

- In perioada 08.04.2024 -30.04.2024 se monteaza grinzile prefabricate la pasajul din zona Nodului Rutier Bascov! Circulația pe perioada lucrarilor se va desfașura dirijat prin piloți! #CNAIR informeaza participanții la trafic ca, in perioada 08.04.2024 – 30.04.2024, circulația rutiera in zona Nodului…