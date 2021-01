Mersul trenurilor a fost afectat pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Otopeni din cauza lucrarilor de intreținere de pe aceasta linie care a fost inaugurata in urma cu o luna. Mai multe trenuri vor fi suspendate in perioada 25 ianuarie-13 februarie. „Avand in vedere solicitarile CFR Infrastructura pentru efectuarea lucrarilor de intreținere a liniei de cale ferata pe relația București Nord – Aeroport H. Coanda, trenurile T.F.C. vor fi anulate in perioada 25.01.2021 – 13.02.2021”, anunța Transferoviar Calatori, pe pagina de Facebook. CFR Infrastructura anunța ca 72 de trenuri vor circula intre Gara…