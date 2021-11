Mersul planetelor în noiembrie 2021 In serile de noiembrie se vad trei planete: Venus, Jupiter și Saturn. Dimineața, spre sfarșitul lunii incepe sa se vada Marte. La 30-40 de minute dupa ce apune Soarele, in aceeași direcție se vede Venus. Planeta este foarte stralucitoare și se vede ca o stea alba care nu palpaie. Apune in jurul orei 19.30, deci […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

