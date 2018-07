Stiri pe aceeasi tema

- Nu este greu de realizat, e o perioada ce trebuie traita cu emoție și fast chiar daca nu plecam de acasa, consideram ca fiecare zi este o sarbatoare. Soare, lumina, cer albastru, zile libere, viața, totul este un dar! Uneori ne intoarcem din vacanța plictisiți și obosiți de prea multa agitație, nervi…

- CHIȘINAU, 12 iun — Sputnik. Pentru evitarea unor situații neplacute atunci când ne deplasam cu taxiul, este necesar sa ținem cont de câteva aspecte. Pentru informarii consumatorilor despre prestarea corecta a unui serviciu de taxi, Agenția pentru Protecția Consumatorilor…

- Luni, 4 iunie 2018, am iscalit pe cristoiublog.ro și in Evenimentul zilei, un comentariu cu titlul Sentința in cazul Elena Udrea ne va dovedi daca denunțarea Protocoalelor inseamna cu adevarat debutul procesului de lichidare a abuzurilor comise de Binom.

- Lenovo a lasat in ultimele saptamani impresia ca va lansa primul smartphone din lume cu display care acopera toata partea frontala. Din pacate modelul Z5, pe care compania tocmai l-a anuntat, a dezamagit multa lume. Smartphone-ul are „breton”, dar si o margine vizibila in partea de jos a display-ului.…

- Presedintele ALDE a declarat miercuri, dupa discutia de la Guvern cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila, ca a facut acest gest pentru a demonstra sprijinul neconditionat pentru Cabinet. Presedintele ALDE a declarat miercuri, dupa discutia de la Guvern cu presedintele…

- Un deputat PNL cere demisia ministrului Carmen Dan, dupa tentativa de jaf de la Sinești. ”In ultimii doi ani, peste 15.000 de polițiști s-au pensionat, nu mai are cine sa protejeze populația”, a transmis, vineri, parlamentarul PNL Pavel Popescu. Ministrul Afacerilor Interne sa iși dea demisia de urgența…

- Mersul pe jos cu miscari energice ale mainilor castiga teren si in tara noastra. Este vorba despre mersul nordic, care este foarte popular in Europa de Vest.Astazi, in Capitala a avut loc primul antrenament de acest gen.