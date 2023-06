Stiri pe aceeasi tema

- Mulți oameni pornesc in drumul spre vacanța, in numar mare, alaturi de alte familii, rude și prieteni. Pentru a ramane impreuna la drum lung, aleg mersul in coloana, pentru care exista numeroase argumente pro și contra.

- „Cel mai periculos om din America” a murit. Vestea trista a fost confirmata de familie. Barbatul care a dezvaluit secretele Pentagonului a dus o lupta cu o boala grea. In anul 2018, el a primit Premiul Olof Palme pentru Drepturile Omului.

- Șepci in stil streetwear care te vor proteja de soare și iți vor permite sa te exprimi cu stil chiar și in afara orașului Continue reading Pentru plaja: o trecere in revista a șepcilor in stil streetwear care te vor proteja de soare at Tabu.

- Odata cu creșterea ratei divorțurilor in Romania, apare o situație ingrijoratoare semnalata de specialiști. Sunt tot mai multe cazuri de alienare parentala. Mai precis, unul dintre parinți il denigreaza sistematic pe celalalt parinte pentru a-l instraina de copil. Astfel de cazuri se intalnesc insa…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a reacționat miercuri la incidentele aparute la Parlament. Liberalul susține ca „AUR este un partid periculos, extremist” și „locul unde și-au gasit refugiul politicieni violenți”. „Am avertizat de nenumarate ori ca AUR este un partid periculos, extremist, a…

- Chiar daca ai sau vrei sa-ți iei un caine de talie mica, trebuie sa știi ca provocarile, dar și satisfacțiile sunt aproape la fel ca in cazul patrupedelor mai mari. „Piticii” au propria lor serie de obiceiuri, probleme și ciudațenii.

- Statul american Monstana face un pas important pentru a interzice platforma sociala chinezeasca TikTok, dupa ce parlamentarii au votat o lege in acest sens. Pentru a intra in vigoare mai are nevoie doar de semnatura guvernatorului, care este este in favoarea interdicției.

- Cercetatorii testeaza un medicament folosit de obicei in tratarea cancerului pentru a vedea daca ii ajuta pe caini sa traiasca mai mult, iar, daca se va dovedi ca funcționeaza, pilulele ar putea fi adaptate pentru a fi folosite și de oameni cu același scop, informeaza Insider.