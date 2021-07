Mersul în weekend la mall ar putea fi condiționat de vaccinare prin lege Mersul la mall in weekend ar putea fi condiționat de vaccinare, dupa cum a aratat Dan Barna intr-o declarație de presa. In interiorul coaliției sunt pregatite masuri pentru a stimula populația sa se vaccineze impotriva COVID-19, in contextul in care doritorii au devenit tot mai puțini in ultimele saptamani. O masura care ar putea fi aprobata este aceea care spune ca mersul la mall sa fie condiționat de vaccinare pe parcursul weekendului. „Am discutat in ședința coaliției, au fost prezentate mai multe variante asupra caruia premierul și-a exprimat susținerea”, a spus acesta, conform Libertatea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

