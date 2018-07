Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca ”destinul” Europei este in joc in problema migratiei, inaintea unui summit UE pe aceasta tema care se anunta foarte dificil, relateaza AFP.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a agitat miercuri spectrul unei ''catastrofe'' migratorii ''asemanatoare cu cea din 2015'' daca Uniunea Europeana nu va elabora un raspuns comun in acest dosar, in timpul unei reuniuni cu aliatii sai bavarezi aflati in plina criza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata in…

- Donald Trump s-a intalnit cu Angela Merkel la Casa Alba, vineri. Cancelarul german a sosit joi seara la Washington și a fost primita la Casa Alba cu un sarut pe fiecare obraz, relateaza dpa. Angela Merkel, purtand o jacheta albastra, si Donald Trump, imbracat in obisnuitul sau costum bleumarin, au…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe premierul maghiar Viktor Orban, „așa cum este obiceiul, dupa alegeri in Uniunea Europeana”, potrivit lui Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al guvernului german. „Este evident ca exista și probleme controversate in privința cooperarii noastre, printre…