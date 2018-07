Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel va primi un nou avion oficial in septembrie, pentru a mai reduce presiunea asupra flotei de aeronave pentru oficiali a Berlinului, ca urmare a nevoilor de calatorie ale ei si ale membrilor guvernului, relateaza dpa. Avionul Airbus A321 la mana a doua, care…

- Cancelarul german Angela Merkel a admis vineri, in cursul traditionalei conferinte de presa de vara, ca recenta criza guvernamentala provocata de politica privind migratia a afectat increderea fata de coalitia sa in randul populatiei, situatie care va trebui sa fie remediata, relateaza dpa.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat Germania sa-si majoreze cheltuielile militare, intr-un interviu aparut in publicatia germana Bild am Sonntag cu cateva zile inaintea summitului Aliantei nord-atlantice de la Bruxelles, transmite dpa, informeaza Agerpres.Stoltenberg a…

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) și filiala sa bavareza, Uniunea Creștin-Sociala (CSU) privind imigrația, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilanților in țarile in care au fost inregistrați inițial."Vrem,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…

- Cancelarul federal german Angela Merkel s-a intalnit in timpul recentei sale vizite in China cu sotiile celor doi avocati aflati in detentie - o initiativa rara pentru un lider occidental - au informat...

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a folosit de ocazia oferita de o mare adunare religioasa, Congresul Catolic, pentru a reafirma vineri angajarea tarii pentru cooperare internationala, relateaza agentia DPA. ''Am ales sa intarim multilateralismul, si in momente dificile'', a declarat…