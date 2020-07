In 2014, Merkel si-a sarbatorit a 60-a aniversare la un summit european la care un jurnalist i-a cantat, intr-o conferinta de presa, "Happy birthday". De aceasta data, conducatoarea celei mai infloritoare economii de pe continent era ingrijorata, la sosirea la summitul de doua zile, la care a apreciat ca are sa fie ”foarte, foarte dificil” sa se ajunga la un acord asupra planului de relansare economica europeana in valoare de 750 de miliarde de euro impotriva crizei covid-19. ”Negociem toti cu multa energie, dar trebuie sa spun ca diferentele sunt in continuare foarte, foarte mari si nu pot sa…