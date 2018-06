Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP, informeaza AGERPRES . Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa câteva luni de controverse, a anuntat sâmbata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz,…

- Franta, Italia, Germania si Marea Britanie, cele patru state europene membre G7 au convenit vineri sa refuze revenirea Rusiei in acest grup, reclamata cu doar cateva ore mai inainte de presedintele Donald Trump, relateaza AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May si Giuseppe Conte, reuniti inainte…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- Angela Merkel si-a prezentat duminica, dupa luni de amanari, intr-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), raspunsul pe care i-l da lui Emmanuel Macron cu privire la viitorul zonei euro, acceptand un buget de investitii limitat in timp ce un guvern antiausteritate se instaleaza la putere…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Numarul romanilor care iși iau cetațenii in alte state UE continua sa creasca. Numai in 2016, un numar de 29.700 de persoane au depus juramantul de credința intr-un alt stat membru, comparativ cu 28.400 in 2015, conform ultimelor date Eurostat.Citeste si: Cifre NEASTEPTATE: Surpriza in topul…