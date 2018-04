Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat joi, in timpul unei intrevederi la Berlin, vointa ca pana in luna iunie sa avanseze o propunere comuna franco-germana privind reformele in Uniunea Europeana, recunoscand totodata ca au puncte de vedere diferite la acest capitol, transmit agentiile EFE si DPA. Macron a asigurat la o conferinta de presa comuna ca guvernelor de la Paris si Berlin nu le lipseste 'vointa' de a duce mai departe 'munca titanica' de a prezenta o 'viziune comuna' si a apreciat ca 'cel mai important'…