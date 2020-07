Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avansat mult (in noaptea de duminica spre luni) in subiectul regulilor de functionare a planului relansarii”, a anuntat el, salutand ”un spirit de compromis” si ”o vointa de a avansa” a Celor 27. ”Au fost momente foarte tensionate, care vor fi in continuare dificile”, mai ales cu privire la ”suma…

- Summitul UE, programat initial sa aiba loc vineri si sambata la Bruxelles, a intrat in a patra zi de desfasurare, dupa ce sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene nu au cazut de acord nici pe a treia propunere a presedintelui Consiliului European, Charles Michel, privind bugetul…

- Olanda, Austria, Suedia si Danemarca, asa-numitul grup al tarilor 'frugale', au sugerat duminica seara, în reuniunea speciala a Consiliului European de la Bruxelles, o scadere a valorii pachetului general de relansare economica de la 750 de miliarde de euro la 700 de miliarde de euro,…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au decis sa se reintalneasca duminica la pranz pentru a continua discutiile pe marginea planului de relansare economica post-coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citand o sursa oficiala. Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu-si face prea mari sperante ca summitul special extraordinar de luna viitoare va aduce un compromis asupra planului de relansare post-pandemie, informeaza dpa. "Vom vedea daca vom putea ajunge la un acord din prima incercare", a declarat ea sambata…

- Un ajutor de urgenta din partea Uniunii Europene destinat celor mai afectate state membre UE de criza covid-19 este necesar sa ia forma unor imprumuturi rambursabile - si nu a unor subventii -, a respins marti Cancelaria austriaca, citata de cotidianul Die Presse, o propunere franco-germana de relansare…

- Dupa neintelegerile despre emiterea de datorie comuna pentru a ajuta economia afectata de pandemia de COVID-19, Uniunea Europeana pare sa se indrepte catre o alta disputa privind instituirea de catre statele membre a unui nou impozit national dedicat finantarii masurilor de redresare economica pentru…