Cancelarul german Angela Merkel a discutat telefonic, luni, cu presedintele francez Emmanuel Macron despre modalitatile in care vor putea fi scosi in continuare oameni din Afganistan dupa ce zborurile de evacuare se vor incheia pe aeroportul din Kabul, relateaza dpa. "Amandoi au fost de acord ca o actiune coordonata indeaproape a comunitatii internationale este urgenta in aceasta chestiune. Din aceasta perspectiva, ei au discutat despre implementarea ultimelor decizii ale G7, precum si consideratiile corespondente in cadrul ONU", a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen…