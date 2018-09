Stiri pe aceeasi tema

- In pofida divergentelor asupra politicii privind migratia, cancelarul german Angela Merkel si omologul sau austriac Sebastian Kurz au convenit duminica asupra intensificarii eforturilor colective pentru stoparea numarului mare de migranti care intra in Uniunea Europeana, relateaza luni dpa.…

- Austria trebuie sa depuna toate eforturile in timpul presedintiei sale in Uniunea Europeana (UE) pentru a reduce tensiunile din Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in timpul unui discurs sustinut in fata membrilor principalului partid de centru-dreapta din Germania, informeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri, in Bundestag (camera inferioara a parlamentului federal), ca modul in care va fi gestionata migratia spre Uniunea Europeana si in interiorul acesteia ar putea determina supravietuirea blocului comunitar, informeaza dpa. Sefa guvernului…

- Acordul dintre patenerii de coalitie ai doamnei Merkel ar putea slabi zona Schengen a UE, scrie Financial Times . Guvernul austriac a aratat marti ca este "gata sa ia masuri pentru a proteja" frontierele sale dupa restrictiile la intrarea migrantilor anuntate de vecinul sau german, scrie Le Soir . Este…

- Liderii statelor europene care se vor reuni, duminica, intr-un mini-summit la Bruxelles se vor angaja sa intensifice eforturile pentru reducerea migratiei ilegale in Uniunea Europeana si restrictionarea circulatiei solicitantilor de azil, se arata in proiectul declaratiei comune trimis miercuri capitalelor…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a agitat miercuri spectrul unei ''catastrofe'' migratorii ''asemanatoare cu cea din 2015'' daca Uniunea Europeana nu va elabora un raspuns comun in acest dosar, in timpul unei reuniuni cu aliatii sai bavarezi aflati in plina criza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata in…