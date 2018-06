Stiri pe aceeasi tema

- "Avem o problema serioasa cu acordurile multilaterale si de aceea ne vom confrunta cu controverse", in special asupra "comertului international, protectiei climatului si politicilor de dezvoltare si externa", a afirmat Merkel, enumerand "numeroasele diferente" care ii opun pe europeni si Statele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost distins joi, la Aachen, in prezenta cancelarului german Angela Merkel cu Premiul Carol cel Mare, cu care sunt recompensate din 1950 personalitatile cele mai angajate in constructia europeana, transmite News.ro . Premiul reprezinta o recunoastere a eforturilor…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Presedintele american a avut al doilea oaspete european in decurs de doar o saptamana. Abia a plecat presedintele francez Emmanuel Macron, ca la Casa Alba a sosit cancelarul german Angela Merkel, relateaza digi24.ro.

- Președintele american, Donald Trump, nu are timp de odihna. Dupa ce in ultimele trei zile l-a primit in vizita pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, astazi se va intreține cu cancelarul german, Angela Merkel.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca intentioneaza sa discute clar chiar si cele mai dificile subiecte cu presedintele american, Donald Trump, cand se va intalni cu acesta saptamana viitoare la Washington, subliniind ca alianta cu Statele Unite este extrem de valoroasa, relateaza dpa.'Exista…

- Otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic constituie o ''atingere la suveranitatea europeana'', a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, la finalul summitului european la Bruxelles, relateaza AFP. "Noi consideram acest atac drept o provocare…