"In cadrul discutiilor, se are in vedere discutarea unor teme de pe agenda internationala, intre care situatia din Siria, Libia, cresterea tensiunilor in Orientul Mijlociu ca urmare a atacului american de la aeroportul din Bagdad, pe 3 ianuarie", a indicat serviciul de presa al presedintiei ruse.



Atacul Statelor Unite a provocat moartea generalului iranian Qassem Soleimani, comandantul Fortei Quds, unitatea de elita a Gardienilor Revolutiei, fapt ce a declansat o escaladare a tensiunii in regiune, Iranul promitand ca se va razbuna, informeaza Agerpres.



La randul sau, Washingtonul…