Merkel salută utilizarea crescută a instrumentelor digitale ca urmare a pandemiei Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca pandemia contribuie la cresterea utilizarii instrumentelor si serviciilor digitale de catre oameni, in timpul podcastului sau saptamanal de sambata, relateaza DPA.



Educatie digitala pentru copii si tineri, studenti care intra online la cursuri si locuri de munca care recurg la videoconferinte in mod regulat sunt exemple de adoptare pe scara larga a instrumentelor online in viata de zi cu zi, a spus ea.



"Toate acestea se nasc din criza cauzata de pandemie, dar o putem vedea si ca un 'vant in pupa', un 'vant in pupa'… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

