Merkel s-a plâns că Lukașenko nu i-a răspuns la telefon CHIȘINAU, 20 aug – Sputnik. Merkel afirma ca a incercat sa organizeze o discuție telefonica cu Lukașenko, insa el a refuzat sa discute. In aceste condiții, Merkel considera ca nu se poate propune in calitate de mediator in dialogul cu Belarus. © REUTERS / Carlos BarriaTrump: SUA vor discuta cu Rusia despre Belarus la momentul potrivit Totodata, ea a declarat ca orice imixtiune din afara in situația din Belarus nu este acceptabila. Belarus trebuie sa-și aleaga de sine statator calea, acest lucru trebuie sa aiba loc printr-un dialog in interiorul țarii, orice imixtiune din… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

