Merkel: Regatul Unit va trebui sa-si asume consecintele unei relatii economice mai putin puternice cu Uniunea Europeana

- Regatul Unit trebuie ”sa-si asume consecintele” unei relatii economice mai putin puternice cu Uniunea Europeana (UE) in urma Brexitului, a avertizat sambata Angela Merkel, inasprind tonul in momentul in care negocierile in vederea unui acord privind relatiile viitoare treneaza, relateaza AFP.In…

- Luna trecuta a fost cea mai calda luna mai inregistrata la nivel global de la inceperea masuratorilor in 1981 de catre Serviciul pentru schimbari climatice Copernicus (C3S), administrat de Uniunea Europeana. Potrivit serviciului, temperatura medie globala in luna mai 2020 a fost cu 0,63 grade…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare de 130 de miliarde de euro pentru anii 2020 si 2021 destinat sa stimuleze economia tarii grav lovita de pandemia de COVID-19, scrie AFP. "Dimensiunea planului de relansare va fi de 130 de miliarde de euro pentru…

- Parlamentul European (PE) va dezbate si va vota in sesiunea plenara din 17-19 iunie o rezolutie despre situatia muncitorilor sezonieri din agricultura, dar si servicii sociale sau turism. Decizia a fost luata, joi, in Conferinta Presedintilor, in conditiile in care, neexistand aceleasi standarde…

- Comisia Europeana (CE) propune o prelungire cu 30 de zile - pana la 15 iunie - a restrictiilor deplasarilor considerate neesentaile la intrarea in Uniunea Europeana (UE) sau in spatiul Schengen, potrivit unor documente. In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a incercat, sambata sa linisteasca temerile ca problemele climei ar putea fi scoase de pe agenda Uniunii Europene la preluarea de catre Germania a presedintiei semestriale a blocului celor 27, in iulie. Merkel a recunoscut in alocutiunea sa saptamanala ca…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…