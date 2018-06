Merkel: Protejarea frontierelor externe ale UE, principala prioritate la summitul european de la Bruxelles

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a atras atentia joi ca in chestiunea migratiei este in joc insusi 'destinul' Uniunii Europene, inaintea unui summit european la Bruxelles, unde acest subiect se anunta a fi unul extrem de dificil, relateaza AFP, Reuters si dpa, informeaza Agerpres."Europa se…

- Romania crește cu 11,7% numarul militarilor care vor participa la misiuni in afara granițelor, anul viitor. Decizia a fost luata in ședința de miercuri a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Liderii statelor europene care se vor reuni, duminica, intr-un mini-summit la Bruxelles, se vor angaja sa intensifice eforturile pentru reducerea migrației ilegale in Uniunea Europeana și restricționarea circulației solicitanților de azi, se arata in proiectul declarației comune trimis miercuri capitalelor…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu intentioneaza sa organizeze o intalnire speciala cu alte cateva state ale UE afectate de criza migratiei, a declarat un purtator de cuvant al guvernului duminica. "Nu este prevazut niciun summit special al UE. Convocarea unui astfel de summit ar depinde…

- Presedintia austriaca a Consiliului Uniunii Europene, care incepe in luna iulie, va pune accentul pe 'protejarea frontierelor externe' ale Europei pentru a solutiona problema provocata de afluxul de migranti ce divizeaza statele membre, a declarat miercuri la Bruxelles cancelarul austriac…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, sustine ca Frontex, agentia UE pentru supravegherea frontierelor, ar trebui sa actioneze in nordul Africii pentru a preveni traversarea Marii Mediterane de catre imigranti, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au pronunțat vineri, intr-o convorbire telefonica, pentru menținerea acordului nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anunțat Kremlinul, citat de AFP.