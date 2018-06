Merkel propune inasprirea controlului migrantilor in Germania, inainte de o reuniune cruciala pentru guvernul sau

Cancelarul german Angela Merkel le-a propus partenerilor sai de coalitie o serie de masuri in vederea consolidarii controlului fluxurilor migratorii, potrivit unui document pe care l-a trimis acestora sambata, cu o zi inaintea unor reuniuni cruciale in supravietuirea Guvernului sau.



Conducatoarea conservatoare - foarte slabita de o fronda a aliatului sau bavarez de dreapta - doreste ca migrantii care sosesc in Germania si s-au inregistrat in alte state membre UE sa fie plasati in centre de primire speciale si in conditii foarte restrictive, potrivit unui text de opt pagini transmis Partidului…