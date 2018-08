Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a efectuat joi o vizita oficiala in landul german Saxonia, unde a promis ca va ajuta mai mult in problema expulzarilor imigrantilor care nu au primit drept de azi, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Cancelarul federal german Angela Merkel a declarat luni ca are nevoie de mai mult timp pentru a negocia un acord care sa permita Germaniei sa-i trimita inapoi pe solicitantii de azil care au inaintat deja cereri de azil in Italia, informeaza dpa. "Suntem intr-un proces de negocieri", a…

- Cancelarul german Angela Merkel a admis vineri, in cursul traditionalei conferinte de presa de vara, ca recenta criza guvernamentala provocata de politica privind migratia a afectat increderea fata de coalitia sa in randul populatiei, situatie care va trebui sa fie remediata, relateaza dpa.…

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si filiala sa bavareza, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) privind imigratia, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilantilor in tarile in care au fost inregistrati initial.

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) și filiala sa bavareza, Uniunea Creștin-Sociala (CSU) privind imigrația, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilanților in țarile in care au fost inregistrați inițial."Vrem,…

- Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul coalitiei sale de guvernamant - blocul conservator Uniunea Crestin-Democrata (CDU)/ Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria (CSU) si Partidul Social Democrat din Germania (SPD).

- Cancelarul german Angela Merkel a incheiat acorduri cu 14 tari pentru intoarcerea rapida a migrantilor care incearca sa intre in Germania, potrivit unui document consultat sambata de dpa. Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul…

- Cancelarul german Angela Merkel, angajata intr-o confruntare cu aripa dreapta a coalitiei sale privind politica in domeniul migratiei in Germania, a lansat marti semne ca ar dori sa aplaneze disputa cu aliatul bavarez, care parea de asemenea dispus la o rezolvare a situatiei, comenteaza France Presse.…