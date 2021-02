Stiri pe aceeasi tema

- Certificatele digitale de vaccinare care permit oamenilor sa calatoreasca in Europa, in ciuda pandemiei de coronaviurs, probabil vor fi disponibile inaintea verii, a spus cancelarul german Angela Merkel dupa summit-ul virtual al liderilor din UE, transmite Reuters.

- Ideea de a implementa pașapoartele covid-19 a ajuns pe masa liderilor Uniunii Europene, joi, intr-o ședința a Consiliului European. Iata cine susține crearea unui certificat de vaccinare impotriva noului coronavirus, cu valabilitate pentru calatorii in toate statele membre UE, și cine este impotriva.…

- Companiile aeriene sustin ideea unui certificat european de vaccinare anti-COVID-19, potrivit alephnews.ro. Comisia Europeana va discuta pe 21 ianuarie propunerea facuta inițial de Grecia. IATA considera ca un certificat de vaccinare anti-Covid va restarta aviația. Asociația Internaționala a Transportatorilor…

- In spațiul public se vehiculeaza ideea conform careia cetațenii europeni nu vor mai putea calatori liber decat in baza unui certificat de vaccinare anti-coronavirus. In timp ce unii considera ca aceasta masura este discriminatorie, companiile aeriene internaționale s-au aratat a fi pro acestui document.…

- Giganții din Sanatate și IT, inclusiv Microsoft și Oracle, creeaza „pașapoarte de vaccinare”, astfel incat oamenii sa poata dovedi ca s-au vaccinat impotriva COVID-19. Pașapoartele ar putea fi folosite pentru turism, la calatoriile cu avionul sau pentru participarea la diferite evenimente cu public,…

- Autoritatile de la Bruxelles sunt in favoarea unui „certificat de vaccinare” european. Comisiei Europene ii surade ideea existentei unui certificat european de vaccinare. Sefa institutiei a facut o serie de declaratii vineri, precizand ca sustine acest demers. Comisia Europeana a dat un aviz pozitiv…

- Producatorii agricoli cer sa fie vaccinați prioritar, afirmand ca doar fermierii sanatoși pot produce hrana sanatoasa, anunța digi24 . In contextul in care in aproape toate țarile Uniunii Europene a fost inceputa campania de imunizare a populației impotriva Covid-19, insa așa cum era de așteptat aceasta…

- In plina pandemie de COVID-19, americanii stau cu ochii pe Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la CNN au observat ca intre cele 27 de state membre au existat, in ultima vreme, mai multe neințelegeri. Situația tensionata ar putea fi salvata de campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, cred ziariștii…