Cancelarul Angela Merkel viziteaza, intre 23-25 august, trei state din Caucazul de Sud: Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Ieri, Merkel a fost primita de premierul Georgiei, Mamuka Bachtadse. In timpul vizitei la capitala Tbilisi, ea s-a referit la numarul relativ mare de solicitanți de azil georgieni care au venit in Germania dupa liberalizarea vizelor, deși rata de recunoaștere a acestora ca azilanți este scazuta. In consecința, ea a pledat in favoarea recunoașterii Georgiei ca tara sigura de origine, pentru refugiați.