- Germania are un interes strategic in a avea relatii bune cu Rusia, a declarat, vineri, cancelarul german Angela Merkel, dupa o intrevedere pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Tass, citeaza Mediafax.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri sa continue tranzitul de gaze rusesti via Ucraina cu conditia ca acesta sa fie profitabil dupa lansarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2 intre Rusia si Germania prin Marea Baltica, proiect criticat de Kiev si de unele tari europene, informeaza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti, intr-o convorbire cu telefonica purtata cu cancelarul german Angela Merkel, faptul ca atacurile aeriene occidentale de sambata impotriva Siriei reprezinta o 'incalcare grosolana a normelor dreptului international, inclusiv a Cartei ONU', informeaza…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hitler s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, potrivit…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…