Mentinerea NATO este de o importanta suprema pentru Germania, a subliniat miercuri cancelarul german Angela Merkel, cu mai putin de o saptamana inaintea Summitului de la Londra al organizatiei nord-atlantice, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului german a raspuns astfel la comentariul facut in urma cu trei saptamani de presedintele francez Emmanuel Macron conform caruia asistam la ''moartea cerebrala a NATO''. ''Mentinerea NATO astazi este in interesul nostru mai mult decat a fost in timpul Razboiului Rece - sau este cel putin la fel de importanta ca in perioada Razboiului…