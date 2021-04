Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat marti Palatul Elysee, intr-un moment de crestere a tensiunilor in Ucraina din cauza trupelor trimise de Rusia in apropierea frontierelor sale, relateaza AFP, anunța Agerpres. Cei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, marți, Rusiei sa retraga trupele sale de la frontiera estica a Ucrainei din ceea ce Alianța considera cea mai mare masare de trupe rusești din 2014, inaintea unei reuniuni de urgența a miniștrilor aliați ai afacerilor Externe și Apararii. Ministrul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca SUA nu vor accepta niciodata anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba in ziua in care se implinesc 7 ani de la acest eveniment, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.. "SUA nu accepta…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut vineri, la Paris, organizarea unui nou summit cu participarea Rusiei, Frantei si Germaniei, pentru a obtine "un nou progres" in solutionarea conflictului dintre Kiev si Moscova in regiunea Donbas, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ucraina…