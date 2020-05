Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut miercuri concetatenilor sai sa nu puna in pericol ceea ce a obtinut Germania in incetinirea raspandirii coronavirusului, adaugand ca pandemia va continua sa existe pentru ceva timp de acum inainte, potrivit Reuters.



"Ar fi deprimant daca va trebui sa revenim la restrictiile pe vrem sa le depasim pentru ca vrem prea mult prea repede", a afirmat ea in Bundestag, camera inferioara a parlamentului.



Cancelarul a mai declarat ca s-a inteles de la inceput ca noul tip de coronavirus nu poate fi oprit, dar ca trebuie incetinita raspandirea…