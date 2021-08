Stiri pe aceeasi tema

Afganii care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare au dreptul sa fie evacuați in Germania, daca se considera in pericol. Cancelarul Angela Merkel estimeaza ca numarul acestora este intre 10.000 și 40.000, transmite Reuters, citata de Agerpres . Angela Merkel a mentionat ca majoritatea…

- Guvernul de la Berlin estimeaza ca in Afganistan se mai afla intre 10.000 si 40.000 de afgani care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare si care au dreptul sa fie evacuati in Germania daca se considera in pericol, a indicat marti cancelarul Angela Merkel, potrivit Reuters.

- Atacurile sangeroase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul si revendicate de Statul Islamic subliniaza nevoia unei abordari de ''realpolitik'' a puterilor occidentale in fata Afganistanului, si anume ca o cooperare cu talibanii ar putea fi cea mai buna optiune a lor pentru…

- Talibanii au oprit pe strada un membru al personalului afgan al Organizației Națiunilor Unite in timp ce incerca sa ajunga duminica la aeroportul din Kabul. I-au percheziționat vehiculul unde i-au descoperit documentele ONU. Apoi l-au batut, potrivit unui document intern al ONU prezentat de Reuters…

- Talibanii au ajuns langa valea Panjshir si au recucerit trei districte in nordul Afganistanului care au cazut saptamana trecuta in mainile unei militii locale, a declarat luni un purtator de cuvant, relateaza Reuters. Districtele Bano, Deh Saleh si Pul e-Hesar din provincia nordica Baghlan au fost cucerite…

- Germania este in discutii cu SUA, Turcia si alti parteneri pentru a mentine aeroportul din Kabul deschis pentru evacuari dupa 31 august, data la care Washingtonul a prevazut incheierea retragerii sale, a anuntat luni seful diplomatiei germane, relateaza AFP si Reuters. "Discutam cu SUA, Turcia si alti…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…