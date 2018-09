Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a acuzat joi formatiunea politica de dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD) de folosirea protestelor violente pentru intensificarea tensiunilor etnice, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Extrema dreapta germana mentine o presiune maxima asupra cancelarului Angela Merkel si a politicii sale privind migratia, cu o noua manifestatie prevazuta pentru joi seara la Chemnitz, epicentrul protestelor impotriva strainilor, apoi cu o noua adunare sambata, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Un…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a luat apararea presei, joi, in mijlocul unei polemici in Germania privind politia, ca urmare a unei interventii contra unei echipe de televiziune in timpul unei manifestatii de extrema dreapta, transmite AFP. "Vreau sa pledez aici cu hotarare in favoarea…

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…

- Sute de persoane au protestat sambata impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) in orasul Augsburg, in sudul Germaniei, unde are loc un congres de doua zile al formatiunii...

- 5.000 de persoane au protestat, sambata, impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), in orașul Augsburg din sudul Germaniei. Protestatarii au fluturat bannere si au strigat lozinci impotriva „propagandei naziste” a partidului in fata centrului de conferinte unde membrii…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a acuzat Uniunea Crestin-Sociala (CSU), partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, ca ii copiaza linia dura cu privire la migranti, deoarece partidele se lupta pentru voturi inainte de alegerile…