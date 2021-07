Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu ''intentioneaza'' sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, mizand in continuare pe "bunavointa" pacientilor si "publicitatea" in favoarea vaccinurilor, potrivit France Presse. "Nu cred ca putem castiga incredere…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 in Grecia a crescut mai mult decat dublu ieri fata de luni, dupa ce mai multe saptamani de scadere a acestora au determinat autoritatile sa elimine majoritatea restrictiilor antiepidemice, relateaza Reuters. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca ar vrea ca și celelalte state europene sa impuna, la fel ca Germania, carantina pentru cetațenii care vin din țari cu rate mari de incidența a variantei Delta a coronavirusului, cum este Marea Britanie, scrie digi24.ro.

