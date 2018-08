Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a respins luni orice modificare de frontiere in Balcani, dupa ce atat lideri din Kosovo, cat si din Serbia au sugerat recent ca actualele frontiere sunt gata a fi negociate, informeaza marti MIA. Comentariile facute de Angela Merkel au avut in mod clar…

- Cancelarul german Angela Merkel respecta decizia lui Mesut Ozil de a se retrage din selectionata de fotbal a Germaniei, ca urmare a criticilor care l-au vizat pe mijlocasul lui Arsenal Londra dupa eliminarea Mannschaft-ului din primul tur al Cupei Mondiale 2018. "Asa cum stiti, cancelarul…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa. In ambele cazuri, aceasta lansare va marca revenirea…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, in conflict cu Angela Merkel legat de politica in domeniul migratiei, a anuntat luni seara ca a ajuns la un acord pe aceasta tema cu cancelarul federal, susceptibil s?...

- Cancelarul german Angela Merkel a respins ideea unei axe formate din Germania, Austria si Italia impotriva migratiei ilegale, propusa de omologul ei austriac, Sebastian Kurz. Merkel a aratat ca este nevoie de "multe astfel de forme de cooperare, nu doar de aceasta, daca dorim sa ajungem la o solutie…

- Angela Merkel si-a prezentat duminica, dupa luni de amanari, intr-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), raspunsul pe care i-l da lui Emmanuel Macron cu privire la viitorul zonei euro, acceptand un buget de investitii limitat in timp ce un guvern antiausteritate se instaleaza la putere…

- Liderii europeni au confirmat joi la Sofia ''perspectiva europeana'' de multe ori promisa tarilor din Balcani, unde Rusia incearca sa-si extinda influenta, dar fara a ascunde reticenta puternica fata de extinderea rapida a unei Uniuni Europene in plin proces de refondare, comenteaza…