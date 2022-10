Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Angela Merkel a sustinut joi ca nu are niciun regret in legatura cu politica energetica pe care a dus-o in cei 16 ani cat s-a aflat la putere si cand a plasat Rusia drept unul dintre cei mai importanti furnizori de gaze, relateaza France Presse si Reuters.

Rusia a lovit aproximativ 30% din infrastructura energetica a Ucrainei in atacurile cu rachete efectuate luni si marti, a anuntat ministrul ucrainean al energiei Herman Haluscenko, informeaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres.

Serviciile ruse de securitate au anunțat marți ca au arestat un manager de top al unei fabrici de aviație, suspectat de inalta tradare pentru ca a transmis Ucrainei informații secrete din domeniul apararii, informeaza agenția France Presse, citata de The Moscow Times .

Suspecții, deocamdata neidentificați, au atras atenția dupa ce au adoptat pozitii vizibil pro-ruse si au criticat decizii ale guvernului Olaf Scholz in materie energetica, a transmis miercuri saptamanalul Die Zeit, citat de Reuters .

Occidentul, Ucraina si Rusia trebuie sa se inteleaga pentru a evita "prapastia razboiului nuclear", a declarat joi presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Rusiei, intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei France Presse.

OMV se asteapta ca livrarile din Rusia prin gazoductul Nord Stream 1 sa se reia asa cum era planificat, dupa efectuarea lucrarilor de mentenanta, a anuntat luni grupul energetic austriac, dupa ce, conform unui document consultat de Reuters, Gazprom a decis sa invoce o clauza de tip "forta majora"