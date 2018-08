Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a declarat marti ca "ura in strada" nu isi are loc in Germania, dupa incidentele survenite in decurs de doua zile la Chemnitz in timpul manifestatiilor extremei drepte, informeaza AFP. "Ceea ce am vazut nu-si are locul intr-un stat de drept", a declarat…

- Politia din landul german Saxonia (est) a ajuns sub tirul criticilor marti, deoarece nu a reusit sa tina in frau protestele a doua tabere rivale - de extrema dreapta si de stanga - noaptea trecuta, care au degenerat in confruntari, relateaza agentia DPA. Moartea unui german in varsta de…

- Un incident ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in orasul Chemnitz din landul Saxonia si care s-a soldat cu moartea unui cetatean german care ar fi fost angrenat intr-o disputa cu straini agita spiritele in Germania, unde prezenta refugiatilor continua sa nasca dezbateri aprinse.

- Ministrul de interne al landului Saxonia din estul Germaniei a fost chestionat joi de parlamentari locali intr-un scandal ce ia amploare asupra retinerii de catre politie a unei echipe de reporteri care au fost agresati verbal de un barbat la un miting al extremei-drepte, relateaza dpa. Incidentul a…

- Peste 600 de neonazisti au participat sambata la un mars prin cartierul Friedrichshain din Berlin, pentru a comemora moartea liderului nazist Rudolf Hess, relateaza DPA. Foto: (c) FELIPE TRUEBA / EPA Mii de contramanifestanti au aruncat sticle si pietre catre cei care onorau memoria unuia din apropiatii…

- Valoarea totala a proprietatilor este estimata la 10 milioane de euro, conform saptamanalului Der Spiegel, bani despre care politia banuieste ca provin din activitati infractionale. Printre proprietatile respective se afla apartamente, case si terenuri.Reteaua infractionala suspectata a…

- Cancelarul german Angela Merkel si guvernul sau au fost pusi in cauza duminica intr-un vast scandal care zguduie de saptamani de zile biroul care se ocupa de gestionarea problemei miilor de migranti sositi in Germania incepand din 2015, relateaza AFP.''Esecul consta in lipsa de actiune din…