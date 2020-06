Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul actor american George Clooney, 59 de ani, a declarat in ziarul Daily Beast ca rasismul este ”pandemia in SUA” si ii incurajeaza pe compatriotii lui sa-si exercite dreptul de vot pentru a schimba situatia, relateaza EFE. O problema care ”ne infecteaza pe toti” si pentru care ”dupa 400 ani de…

- Pentagonul a anuntat desfasurarea trupelor dupa ce comandantul suprem Donald Trump a amenintat luni ca desfasoara armata la Washington si ca este dispus sa faca acelasi lucru in orase in care autortitatile locale esueaza sa controleze revoltele si jafurile care pateaza contestarea provocata de moartea…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a declarat luni ca protestele din Statele Unite ale Americii trebuie sa se desfașoare intr-o maniera pașnica, iar violentele comise de politie trebuie sa faca obiectul anchetelor, relateaza Agerpres.”Autoritatiletrebuie sa…

- Protestele au degenerat in incendieri si acte de vandalism, iar ciocnirile cu fortele de politie s-au intensificat. Politia din mai multe orase a fost acuzata de folosirea unor tactici dure contra demonstrantilor, in timp ce autoritatile au dispus interdictii de circulatie in timpul noptii la Washington,…

- Uciderea lui George Floyd, un cetatean american oarecare, de catre mai multi politisti prin folosirea excesiva a fortei a generat o reactie teribila in rindul populatiei, dupa ce postul CNN a difuzat cele 10 minute de adevarata tortura nejustificata, in care americanul de culoare a mai apucat sa repete…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters, citate de Agerpres.Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au…

- Intr-un interviu acordat duminica publicatiei Financial Times, ministrul sanatatii Jens Spahn a declarat ca presedintele Donald Trump, care a amenintat sa puna capat definitiv finantarii OMS daca aceasta organizatie nu face schimbari majore, "are dreptate". "Trebuie sa ne dam seama exact unde se duc…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a manifestat joi sprijinul fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) la intalnirea prin videoconferinta a liderilor G7, convocata de presedintia rotativa americana si centrata pe pandemia de COVID-19, dupa ce presedintele Donald Trump a suspendat contributia…