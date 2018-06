Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut luni o prima reacție dupa achitarea lui Victor Ponta. Dragnea nu a ratat sa lanseze un atac și la adresa președintelui Iohannis.„(...) Este continuarea unui plan, unui set de acțiuni ale președintelui indreptate impotriva Guvernului. Orice acțiune interne,…

- Hotararea in speta sesizata de Guvern, pe fondul refuzului presedintelui Iohannis de a o revoca din fucntie pe sefa DNA, s-ar putea da la finele acestei luni. Dupa ce au ascultat atat pledoaria lui Tudorel Toader, care a sustinut sesizarea Guvernului dupa refuzul presedintelui de a da curs propunerii…

- In contextul tensiunilor in crestere intre Germania si Rusia, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen doreste sa orienteze fortele armate ale tarii spre apararea nationala si a aliantei militare NATO si mai putin catre alte tipuri de misiuni internationale, relateaza vineri agentia dpa.Focalizarea…

- Ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, vrea ca bugetul alocat armatei pentru perioada 2019-2021 sa fie marit cu 12 miliarde de euro, relateaza „Bild am Sonntag“. Potrivit sefei apararii, banii sunt necesari pentru modernizarea echipamentelor militare.

- Germania a reluat negocierile cu Israelul in vederea semnarii unui contract de 1 miliard de dolari prin care partea germana ar urma sa cumpere in leasing drone de lupta de la Industria Aerospatiala Israeliana. Discutiile fusesera blocate in parlamentul german timp de mai multe luni, dupa ce…

- Forte de interventie si autospeciale ISU din Alba si Hunedoara au fost mobilizate, joi dimineata, pe DN7, in zona Sibot. A fost organizat un exercitiu de actiune cu declansarea Planului Rosu de interventie, avand in scenariu un accident cu mai multe persoane ranite. Locatia simularii a fost DN 7 – intersecție…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al Apararii.