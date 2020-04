Merkel da asigurari ca problemele climei nu vor fi scoase de pe agenda UE dupa preluarea presedintiei uniunii Cancelarul german, Angela Merkel, a incercat, sambata sa linisteasca temerile ca problemele climei ar putea fi scoase de pe agenda Uniunii Europene la preluarea de catre Germania a presedintiei semestriale a blocului celor 27, in iulie.



Merkel a recunoscut in alocutiunea sa saptamanala ca presedintia germana a Consiliului UE "va lua un curs diferit decat cel planificat, din cauza pandemiei", relateaza dpa si Reuters.



Potrivit cancelarului german, se va pune cu siguranta problema cum "sa se infiinteze sisteme eficiente de sanatate in toate statele membre", dar problemele legate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

