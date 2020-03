Merkel: Coronavirusul va infecta 60-70% din populație Probabil ca pâna la 70% din populație va fi infectata cu coronavirusul care se raspândește acum prin lume, a declarat cancelarul german Angela Merkel, citata de Reuters.

Ea a adaugat ca, ținând cont ca nu exista un antidot, concentrarea eforturilor ar trebui facuta pe încetinirea raspândirii epidemiei.

&"Când virusul este liber, populația nu are imunitate și nu exista un tratament, atunci 60-70% din populație va fi infectata&", a spus Merkel într-o conferința de presa ținuta la Berlin.

&"Acțiunile trebuie concentrate contra suprasolicitarii sistemului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

