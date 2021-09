Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa in Serbia si Albania la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Seibert, potrivit DPA. Merkel va fi primita luni, la Belgrad, de presedintele sarb Aleksandar Vucic, inainte de a se intalni…

- Campania electorala in urma careia se va decide cine o va inlocui pe Angela Merkel in functia de cancelar federal al Germaniei s-a incins si mai mult duminica, dupa publicarea unui nou sondaj care arata ca Partidul Social Democrat (SPD) castiga si mai mult in preferintele electoratului in fata conservatorilor…

- Liderii din Serbia, Macedonia de Nord si Albania au ajuns joi la Skopje la un acord ca din 2023 controalele la granitele dintre cele trei tari sa fie complet eliminate, informeaza dpa si HINA. Premierul albanez Edi Rama a subliniat, la intalnirea cu omologul sau nord-macedonean Zoran Zaev si presedintele…

- Lituania va propune luni extinderea sanctiunilor Uniunii Europene impuse Belarusului pentru ca permite migrantilor ilegali sa treaca granita in Uniunea Europeana, potrivit unei declaratii a purtatoarei de cuvant a ministerului afacerilor externe de la Vilnius, transmite Reuters. "Vom propune…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat luni convingerea ca cele sase tari din Balcanii de Vest vor deveni membre ale Uniunii Europene din motive strategice, relateaza Reuters. "Este in interesul Uniunii Europene ca acest proces sa avanseze", a declarat Merkel presei dupa o conferinta…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat luni convingerea ca cele sase tari din Balcanii de Vest vor deveni membre ale Uniunii Europene din motive strategice, relateaza Reuters. "Este in interesul Uniunii Europene ca acest proces sa avanseze", a declarat Merkel presei dupa o conferinta virtuala…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au lansat vineri un apel tarilor membre ale Uniunii Europene sa-si coordoneze politicile in privinta redeschiderii frontierelor in contextul pandemiei de COVID-19 si sa ia masurile necesare impotriva noilor variante ale virusului,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au lansat vineri un apel tarilor membre ale Uniunii Europene sa-si coordoneze politicile in privinta redeschiderii frontierelor in contextul pandemiei de COVID-19 si sa ia masurile necesare impotriva noilor variante ale virusului,…