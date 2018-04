Serbia are un rol esential in reducerea tensiunilor in Balcanii de Vest, mai ales in ceea ce priveste Kosovo si Bosnia-Hertegovina, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel, in timpul vizitei presedintelui sarb Aleksandar Vucic la Berlin, relateaza dpa.



Totodata, Merkel a salutat implementarea de reforme de catre Serbia, afirmand ca 'ele au un impact asupra dezvoltarii economice'.



Serbia doreste sa adere la Uniunea Europeana, insa conflictul cu fosta sa provincie Kosovo, care si-a declarat unilateral independenta in urma cu zece ani, a facut dificil acest…