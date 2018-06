Conditiile de securitate existente in Siria nu sunt inca potrivite pentru revenirea refugiatilor, a estimat vineri cancelarul german Angela Merkel, aflata intr-o vizita la Beirut, in contextul aparitiei unei dispute pe aceasta tema intre seful diplomatiei libaneze si agentia ONU pentru refugiati, transmite Reuters.



Natiunile Unite au inregistrat aproximativ 1 milion de refugiati in Liban, ceea ce reprezinta un sfert din populatia libaneza. Guvernul de la Beirut, conform caruia Libanul adaposteste 1,5 milioane de refugiati sirieni, afirma ca doreste ca acestia sa se intoarca in tara…