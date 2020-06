Pandemia declansata de noul coronavirus a scos la iveala vulnerabilitatea Uniunii Europene, a afirmat cancelarul german Angela Merkel joi, in Bundestag, declarand ca Germania va folosi mandatul la presedintia Consiliului UE, pe care il va prelua la 1 iulie, pentru a promova solidaritatea si prosperitatea economica in statele membre, transmit Reuters si dpa. Prezentand in Bundestag (camera inferioara a Parlamentului german) prioritatile germane la presedintia Consiliului UE, cancelarul a aratat ca provocarea cea mai urgenta cu care se confrunta Uniunea - in fata careia sta cea mai grava recesiune…