- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel sambata la intarirea relatiilor dintre Germania si Azerbaidjan, dupa primirea sa de catre presedintele azer, Ilham Aliyev, inainte de convorbirile dintre cei doi lideri in capitala Baku, relateaza agentia DPA. Pe agenda discutiilor dintre Merkel si Aliyev…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, si-a exprimat marti nemultumirea fata de noua putere de la Erevan, care a inceput o ampla campanie anticoruptie ce ii afecteaza acum si pe apropiati ai fostului guvern prorus din Armenia, informeaza AFP. Acestea sunt primele tensiuni publice intre Moscova si Erevan…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca guvernul sau si cel ungar au 'viziuni diferite' cu privire la abordarea migratiei, adaugand ca Europa nu se poate "decupla" pur si simplu de la situatia grea a refugiatilor, transmite dpa. Merkel a afirmat, dupa discutii purtate…

- Premierul grec Alexis Tsipras este pregatit sa semneze un acord cu cancelarul german Angela Merkel pentru a facilita relocarea migrantilor in alte tari europene. Tsipras a declarat ca este deschis ideii unui acord special cu Berlinul pentru a reduce "deplasarile secundare" ale refugiatilor sositi in…

- Cancelarul german Angela Merkel cauta in continuare o solutie europeana la problema migratiei, prin discutii cu liderii altor state membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, transmite Reuters. ''Cancelarul lucreaza cu alti parteneri…

- Cancelarul german Angela Merkel se confrunta cu o saptamana cruciala care ar putea decide viitorul guvernului sau in contextul in care are de-a face cu o criza privind politica de migratie atat in tara, cat si in strainatate, relateaza dpa. Ea incearca sa aplaneze o disputa cu ministrul de interne Horst…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata in…

- Cancelarul german Angela Merkel pare sa excluda posibilitatea unei relaxari a datoriei italiene, afirmand intr-un interviu acordat unui ziar ca principiul solidaritatii intre membri ai zonei euro nu inseamna ca uniunea isi imparte datoriile, relateaza Reuters conform News.ro . ”Voi aborda Guvernul italian…